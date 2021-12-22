Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Singer’in açtığı sergide, yurt dışından ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden toplanan, şahsi koleksiyonlardan elde edilen makineler, kıymetli belge ve materyaller yer alıyor. Tarihî değeri olan radyo, makas, kaşık, saat gibi birçok ürün, her biri bambaşka hayatlara dokunan nostaljik fotoğraflar, fatura ve kıymetli belgeler de sergide görülebiliyor.

İki asır boyunca şahitlik ettiği sosyal ve ekonomik hadiselerin ışık tutan sergi, 16 Şubat 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Sezai Karakoç hatırasına edebiyat festivali İstanbul Edebiyat Festivali, bu sene Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve geçtiğimiz ay vefat eden Sezai Karakoç hatırasına gerçekleştirilecek.