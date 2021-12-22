Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

“İnsan vücudu megahertz (MHz) olarak ölçülebilecek biyolojik frekansa sahiptir” düşüncesinden yola çıkılarak tasarlanan proje, “Sanat insanı etkiliyor mu?” sorusuna cevap arıyor.

Ebru Ceylan’ın dört senedir üzerinde çalıştığı enstalasyon projesinin; ses, görsel ve dokunmayı içine alan bir uyaran setine maruz kalan insanların duygusal rezonanslarını beyin dalgalarıyla ölçümlemeyi sağladığı söyleniyor.

Azerbaycan'dan muhabirimize 'zafer ödülü' Muhabirimiz Selçuk Böke, Toplumsal Siyasi Süreçlerin Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) tarafından 'zafer ödülü'ne layık görüldü.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.