Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

On iki ayrı ülkeden 50 sanatçının farklı disiplinlerde eserlerinin yer aldığı sergi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesinde görülebiliyor. Eserler, günümüzde çeşitli sebeplerle mülteci olan 281 milyon insanın dramlarına vurgu yapıyor.

Serginin küratörü Denizhan Özer “Burada Asya’dan, Avrupa’dan, Amerika’dan farklı disiplinlerde çalışan sanatçıları bir araya getirdik. Sergide görselliğin yanı sıra koku gibi farklı duyulara hitap eden eserler, interaktif çalışmalar yer alıyor. Sergi, bu özelliğiyle seyirciye keşfetme alanı açan bir yapıya kavuşmuş oluyor” diyor.

Sergi, 7 Şubat 2022’ye kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesinde çeşitli faaliyetlerle ziyarete açık olacak.

Sıra dışı 'Şehzade'yi resimleri anlatıyor Sürgünde vefat eden Abdülmecid Efendi’nin bir kısmı hiç sergilenmeyen resimleri ilk defa Sakıp Sabancı Müzesinde bir araya geliyor. Resimler, ‘Saraylı Ressam’ın sıkıntılarla geçen hayatından hüzünlü ve renkli tasvirleri birlikte sunuyor.