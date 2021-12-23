Türkiye Gazetesi

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında hayatını kaybetti.

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay da "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Ankara Devlet Türk Müziği Korosu da Twitter hesabından, "Türk Müziğinin en önemli besteci, ses sanatçısı, duayen hocası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur." açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:"Türk sanat müziğinin duayen bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

PROF. DR. ALEADDİN YAVAŞÇA KİMDİR?

Sanatçı, bestekar ve tıp doktoru olan Mehmet Alaeddin 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. Eserlerinin 82’sini de görev yaptığı hastanede besteledi.

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