Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Eski harflerle yayımlanmış en son polisiye romanlardan olan “Kırmızı Köşk’ün Esrarı” adlı eser, Karakarga Yayınları’nın “Kayıp Kitaplar Kütüphanesi”nin yeni üyesi olarak raflardaki yerini aldı.

Mahir Ünsal Eriş’in günümüz Türkçesine adapte ettiği kitabın yazarı A. Lormeau diye geçse de, kim olduğu bilinmiyor.

Esrarengiz eserde, bir köşkte gerçekleşen cinayet sonrası yaşananlar işleniyor. “Kırmızı Köşk’ün Esrarı”, dönemin ruhunu, gündelik hayatın detaylarıyla aktarıyor.

Çocuklar için kitap çağrısı AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt: Türkiye’de 5 yaşında çocukların yüzde 71’inin evinde 3’ten az kitap var.

Kitaplar 'yerli kâğıt' bekliyor! Dünyada yaşanan selüloz kriziyle birlikte Türkiye’ye kâğıt tedariki azaldı; kültür dünyasındaki çeşitlilik tehlikeye girdi. Yayıncılar, yerli kâğıt imalatının teşvik edilmesini bekliyor.