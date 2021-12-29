Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

İş Sanat da, Fatih Erkoç’un caz konseri ile 2022’ye hızlı bir giriş yapacak. Türkiye’nin tanınmış caz müzisyenleri arasında yer alan Erkoç, 6 Ocak 2022’de orkestra şefi Aycan Teztel idaresindeki İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile aynı sahneyi paylaşacak.

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza ise 28 Ocak akşamı Kenan Doğulu ile bir araya gelecek. Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen konserlerin yanı sıra online sezonunu da YouTube kanalından sürdüren İş Sanat, bu ayki dinletilerinde de yazar Yaşar Kemal’in “Tek Kanatlı Bir Kuş” eserini seyircisine sunacak.

Yenilenme senesi: Sanat dünyasında 2021 böyle geçti Pandemide zorlanan kültür sanat dünyası, 2021'de AKM gibi ihtişamlı merkezlere kavuştu, müzeler kapılarını açtı. Sanat eseri satışları şaha kalktı, beyazperde şenlendi.