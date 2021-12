Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek. Will Sharpe'nin yönetmenliğini yaptığı; Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou ve Sophia Di Martino'nun rol aldığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası" izleyici ile buluşacak.



Başroldeki Oscar adayı Benedict Cumberbatch, çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain rolünde bir oyunculuk performansıyla ikonik rollerine bir yenisini ekleyecek.



Ressamın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi Claire Foy eşlik ediyor.



"SON GÖREV"



Richard Dreyfuss, Mira Sorvino, Pruitt Taylor Vince, D.W. Moffett ve Cress Williams'ın rol aldığı "Son Görev" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Adam Lipsius'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın konusu özetle şöyle:



"Eski bir mafya babası olan Ben Myers, kanserle mücadele etmekte, bir yandan kendi hastalığı ile uğraşırken diğer yandan da demans hastası olan karısına bakmaya çalışmaktadır. Bir gün evlerinin soyguncuların hedefi olmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Hayatını alt üst eden hırsızlardan intikamını almak için etraflıca bir plan yapan Ben, bu süreçte kendi karanlık geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır."



"SEANS"



Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith ve Stephanie Sy'ın rol aldığı "Seans", Simon Barrett yönetmenliğinde sinema perdesine taşınacak.

ABD yapımı korku türündeki film, bir grup öğrencinin, yatılı okula yeni gelen genç kız ile eğlenmek için yaptıkları ruh çağırma seansı sırasında yaşananları anlatıyor.



"HATIRA KUTUSU"



Joana Hadjithomas ile Khalil Joreige'in yönettiği ve Hassan Akil, Manal Issa, Rim Turki ile Paloma Vauthier'in oynadığı "Hatıra Kutusu", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.



Filmin konusu özetle şöyle:



"Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey, içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia'nın Beyrut'ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia'nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırlarını gün yüzüne çıkarır."



"SWORD ART ONLİNE THE MOVİE - PROGRESSİVE"



Anime dizisi "Sword Art Online"ın sinema uyarlamalarından biri olan animasyon film "Sword Art Online The Movie - Progressive", 2022'de piyasaya sürülen ve oyunda ölenlerin gerçekte de öldüğü bir çevrim içi oyunda sıkışıp kalanların hikayesini anlatmaya devam edecek.



"KAPTAN SABERTOOTH VE MİNİK KORSANLAR KAYIP ELMAS PEŞİNDE"



Marit Moum Aune ve Rasmus A. Sivertsen'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde", yeni bir macera ile minik hayranlarının karşısına çıkacak.



Filmin konusu şöyle:



"Efsaneye göre; sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Kaptan Sabertooth'un tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky'nin kayıp kardeşi Marco, elması alıp kaçmıştır. Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar."



