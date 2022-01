Türkiye Gazetesi

Güney Kore müziği olarak adlandırılan 'k-pop' ve Güney Kore dizileri olarak bilinen 'k-drama'lar dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Pandemi döneminde yayınlanan dizilerde izlenme oranları artarken, özellikle Netflix'te izleyici ile buluşan diziler sonrası 'k-drama'lar büyük bir hayran kitlesi elde etti.

2019 yılının son günlerinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Crash Landing On You dizisi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 21'i tarafından izlendi ve Güney Kore'nin kablolu televizyon tarihinin en yüksek puan alan üçüncü draması olarak kayıtlara geçti.



Dizi, Güney Koreli zengin ve başarılı bir iş kadını olan Yoon Se-Ri ile Kuzey Koreli asker Jung Hyeok arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

NETFLIX'İN ETKİSİ BÜYÜK

Başrollerinde ülkenin sevilen iki ismi olan Hyun Bin ve Son Ye-Jin'in yer aldığı dizi, yamaç paraşütü yaparken Kuzey Kore topraklarına savrulan ve bir askeri subaya çarparak mecburi iniş yapan kadının hikayesini konu alıyor. Aynı zamanda Netflix'te de yayınlanan dizi, konusu kadar çekim yapılan mekanların da güzelliği ile izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Televizyon veya filmlerde gördüğü yerlerden etkilenen ve ziyaret eden diziseverlerin yeni rotası Crash Landing On You'nun çekimlerinin gerçekleştirildiği İsviçre'nin küçük köyü Iseltwald oldu. Dizinin önemli sahneleri Iseltwald iskelesinde ve yakınlardaki Sigriswil'le Grindelwald'da geçiyor.



Crash Landing On You, izleyicilerin beğenisini kazanırken IMDb puanı ise 8.7 oldu

"CRASH LANDING ON YOU MUHTEŞEM BİR HİKAYE"

Köyde bulunan yerel bir otelin çalışanı, dizinin yayınlanması ile birlikte köyün turizminin canlandığını belirterek, "Yaz aylarında Iseltwald iskelesinde fotoğraf çekmek için uzakta bekleyen düzinelerce kişiyi sık sık görürdüm, artık her sabah işe giderken onları görüyorum" ifadelerini kullandı.

İsviçre'yi ziyaret etmek için diziden ilham aldığını belirten Alman bir hayran ise, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Crash Landing on You çok zıt dünyalardan gelen ve farklılıklarına rağmen birbirine aşık olan iki kişiye dair muhteşem bir hikaye. Bu hikayeyi çok keyifli ve ilham verici buldum" dedi.

"DİZİDEKİYLE AYNI YERDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK"

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanların dizilere sarıldığını belirten Londralı bir hayran ise, "Erkek arkadaşım ve ben bu dramayı gerçekten çok seviyoruz, bu yüzden dizidekiyle tamamen aynı yerde fotoğraf çektirdik. Bu sahneleri gerçek hayatta görmek çok heyecan verici. K-dramalarının büyük bir hayranı değildim ama Crash Landing On You beni gerçekten içine çekti. Covid tecritleri sırasında can sıkıntımı giderdi" ifadelerini kullandı.

