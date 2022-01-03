Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Ocak ayında tiyatroseverleri Antik Yunan klasiklerinden, modern klasiklere, Amerikan edebiyatından Fransız yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar bekliyor. “Öldün Duydun mu?” ve “Kutlama” adlı iki yeni oyun da bu ay ilk defa seyirciyle buluşacak.

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatan “Öldün Duydun mu?” adlı eser; sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavramı irdeliyor. Oyunu Yiğit Sertdemir yazıp Burçak Çöllü yönetiyor.

Nobel Edebiyat Ödüllü Harold Pinter’ın yazdığı, Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği “Kutlama” ise sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeğini merkezine alıyor.

Göçmen dramının 'Öteki Hikâyeleri' Sanatçılar dünyanın en büyük dertlerinden biri olan mültecilik meselesine dair eserler üretti, ortaya “Öteki Hikâyeler” sergisi çıktı.

'Nörosanat' projesine iki ayrı ödül Ressam ve sanat ekonomisti Ebru Ceylan, hayata geçirdiği “Nörosanat: Multidisipliner Sanatın Duygularla Dansı” isimli projesiyle 2021 Baykuş Ödüllerinde iki ayrı kategoride mükâfat aldı.