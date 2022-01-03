Türkiye Gazetesi

İrfan ÖZFATURA

Bir hediye kutusu geliyor açıyorsunuz. 30 kitaplı bir kütüphane. Ciltlerden birini seçip alıyorsunuz içinden üç beş cümlelik kısa bir bilgi ve nefis bir çikolata çıkıyor. Çikolata bitince kutusunu atmaya kıyamıyor, büfeye kaldırıyorsunuz itinayla. Şık mini bir kütüphane.

Bu şirin hediyeyi hazırlayan BüyükAdam Reklam Kurumsal İletişim Müdürü Ahmed Sırrı Arvas “Biliyorsunuz günümüz gençleri uzun uzun sayfa çevirmekten imtina ediyor ama böyle draje bilgiler ilgilerini çekiyor. En azından kitap sevgisi aşılıyoruz onlara” diyor.

Sosyopix'ten sınır ötesine online hediye Kişiselleştirilmiş online hediye platformu Sosyopix, sınırları aştı. Emre Abat, Sezgi Abat ve Erdem Gezer tarafından kurulan platform, İstanbul’da üretip Türkiye ve dünyanın dört bir tarafına hediye gönderiyor.