Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bozlu Art Project Mongeri Binası, 12 Ocak- 26 Mart tarihleri arasında “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli sergiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten’in üstlendiği sergi, 19. yüzyıldan günümüze uzanan geniş çerçeveli bir antolojiyi ihtiva ediyor. Türk sanatının tarihî süreçteki gelişimini koleksiyondaki eserler üzerinden kronolojik olarak yansıtmayı amaçlayan sergi, 70’e yakın sanatçı ve 100’ün üzerinde eseri bir araya getiriyor. Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu, Türkiye’de tuval resminin ilk örneklerini veren “Asker Ressamlar Kuşağı”ndan başlayıp günümüz sanatçılarının eserlerine kadar ilerliyor.

İkinci Yeditepe Bienali sanatseverlerle buluşacak Klasik Türk sanatlarını merkezine alan Yeditepe Bienali'nin ikincisi, yaklaşık iki senelik bir tehirden sonra 7 Ocak Cuma günü sanatseverlerle buluşuyor...