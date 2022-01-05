Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Box Office Türkiye rakamlarına göre geçen sene Türkiye'de vizyona giren yabancı filmlerin oranı %80,7 olurken Türk filmlerinin oranı %19,3’te kaldı. 26 haftada gösterilen 203 yeni filmden sadece 78 tanesi yerli filmdi.

ZİRVE ÖRÜMCEK ADAM'IN

Sinema salonları, geride bıraktığımız senede yaklaşık 5 milyonluk gişe kaybıyla 12 milyon 488 bin 382 seyirciyi ağırladı. Yerli filmlerin 2021'deki seyirci sayısı da 2,9 milyon oldu. Hâliyle 2021 yılının en çok seyredilen filmi de bir Amerikan yapımıydı. “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” 17 Aralık'ta gösterime girmesine rağmen iki haftada yaklaşık 1,8 milyon kişi tarafından seyredildi.



Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi 2021'de en çok izlenen film oldu

EN ÇOK İZLENEN 5 YERLİ FİLM

2021’in en çok izlenen beş yerli filmi ise sırasıyla şunlar oldu: “Aykut Enişte 2” (676 bin 376), "Âkif" (653 bin 664), "Dayı: Bir Adamın Hikâyesi" (381 bin 993), "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan" (216.606) ve "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" (149 bin 814). Yerli filmler arasında daha evvelki yıllarda olduğu gibi komedi türünün öne çıktığı görüldü.

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