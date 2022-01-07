Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Covid-19 pandemisi yeniden sanat dünyasını sınırlamaya başladı... ABD’de Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Grammy Ödül Töreni tehir edildi. Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik yüzünden 31 Ocak’ta yapılması planlanan ödül töreninin şimdilik belirsiz bir tarihe ertelendiği belirtildi. Açıklamada “Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz” ifadesi yer aldı. Sundance Film Festivali’nin de bütün fiziki film prömiyerleri ve faaliyetleri iptal edildi ve festival tamamen online hâle getirildi.

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy'de, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Megan Thee Stallion "En iyi yeni sanatçı" ödülünü alırken, aynı zamanda "En iyi Rap şarkısı" ödülünü kazanan ilk kadın sanatçı da oldu. Şarkıcı Beyonce'un 9 kategoride, Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa'nın ise 6 dalda aday gösterildiği Grammy Ödülleri açıklandı.

63. Grammy Ödülleri Covid-19 nedeniyle ertelendi ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin açıklanacağı programın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelendiği bildirildi.