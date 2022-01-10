Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmenliğini Adnan Önal’ın yaptığı filmde çocuk oyuncuların yanı sıra usta isimler Ediz Hun ve Berna Üçkaleler de rol aldı. 21 Ocak’ta vizyona girecek olan filmin projesini meydana getiren Leyla Albayrak, şunları söyledi: “Türkiye’de ilk defa bir cast ajansı, kendi oyuncuları için sinema filmi projesi yaptı. Buna imza atmak benim için büyük bir onur. Filmin ana castında 20 çocuk oyuncu başta olmak üzere yan roller ile birlikte toplam 350 çocuk oyuncu yer aldı. Eski jön sanatçılarımızdan kıymetli Ediz Hun ile de çocuk oyuncularımızın çalışması güzel bir şanstı.”

Ediz Hun: Eskiden daha sevecendik, şimdi mücadele hâlindeyiz Mazideki İstanbul’u ve eski bayramları anlatan Ediz Hun “Önceden insanlar birbirlerine karşı daha sevecen ve saygılı idiler. Bugün para kazanmak önem kazandığı için insanlar artık büyük bir mücadelenin içinde” diye yakınıyor.