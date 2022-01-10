Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yakında film festivallerinde gösterilmesi beklenen Kıspet, eski başpehlivan babasının güreşten uzak tutmak için çok uğraştığı Hamza’nın pehlivan olma sürecini anlatıyor. Yönetmen Korkmaz, “Filmimizin her karesinde Yörük kültüründen izleri, 90’lar ruhunun köy çocuğu olma serüvenini yansıtmak için gayret ettik. Güreş konusunda teknik olarak herhangi bir hataya yer vermemek için yağlı güreş camiasının önemli ustalarından olan Halil Bağdat’tan teknik içerik danışmanlığı noktasında destek aldık. Filmimizde halk bilimsel ögelerin vurgulanmasına özellikle hassasiyet gösterdik” diyor. Kısa filmin kadrosunda, çocuk oyuncular Arif Bulut ve Ceyhun Öztürk ile birlikte, Selim Gürata, Fatih Özseçen, Güneş Özbay gibi isimlerin yer alıyor.

2021'de vizyona giren 203 filmden sadece 78'i yerli Pandemiyle birlikte yerli yapımcıların dijital platformlarla çalışmaya başlaması ve var olan filmlerini gösterime sokmaması, sinema salonlarına yabancı filmlerin hâkim olmasına yol açtı.