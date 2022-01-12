Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eseri inceleyen Londra’daki Courtauld Sanat Enstitüsü görevlileri, “eserin Van Dyck’in atölyesine atfedilebileceğini ve bunun hayatı esnasında tamamlandığını” açıkladı. Eseri 1970 yılında Londra’da bir komisyoncudan aldığını söyleyen Wright “Bir sanat tarihçisi olarak kopya olarak eser satın alıyordum. Garip bir şekilde buna dikkat etmemişim. Terzi kendi söküğünü dikemez. Dolayısıyla bir sanat tarihçisinin koleksiyonu, en az bakılan koleksiyondur” diyor. Wright, resmin yaklaşık 40.000 pound (yaklaşık 753 bin Türk lirası) değerinde olabileceğini tahmin ediyor.

Tarihi eserleri satmaya çalışıyordu, yakalandı Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 600’e yakın tarihi eseri satmayı planlayan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Necip Fazıl'ın tiyatro şaheseri film olacak Türk tiyatrosunun trajedi şaheseri olarak kabul edilen Necip Fazıl’ın “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, milletlerarası bir projeyle, İngilizce olarak filme dönüştürülecek. Eserin yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, insanlara varlık sebeplerini hatırlatmak istediklerini söylüyor.