Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Gazeteci ve edebiyatçı Hikmet Şevki’nin 7 Nisan-10 Ekim 1928 tarihleri arasında “Resimli Gazete”de tefrika edilen “unutulmuş” romanı “Pembe Yuva”, ilk defa Latin harfleriyle okurla buluşuyor. Eser, bir yandan Füsun adlı kızın büyüme hikâyesini diğer yandan da geçmişte işlenen ve üzerindeki sır perdesi aralanmamış bir cinayetin çözülme safhasını işliyor. Mekân çeşitliliği, hayat tarzlarının sergilenişi gibi unsurlar da erken dönem Cumhuriyet tarihi araştırmacıları için veriler sunuyor.

“Resimli Gazete”nin Türk edebiyatında iz bırakacak derin bir tahlil mahsulü olarak okurlara sunduğu ve alt başlığı “Aşk ve His Romanı” olan eser, kahramanı Füsun’un roman boyunca “saadet”, “ızdırap” ve ‘hayat’la alakalı görüşleriyle de dikkat çekiyor. Çocukluğundan itibaren bir sırrı, ondan saklanan geçmişi aydınlatmaya çalışan Füsun, his dünyasıyla Türk edebiyatında incelenmesi gereken kadın karakterler arasındaki yerini alıyor.

Romanda geçen kurguda; Yakacık’taki Pembe Yuva’da annesi ve teyzesiyle huzur içinde yaşayan Füsun, ailesiyle alakalı bir sırrın ona anlatılmadığından şüphelenir. Mektuplar, gazete haberleri ve ortaya çıkan şahitlerle bu sırra dair bilgiler edindikçe aşk, ihanet ve suçlarla örülü bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

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