Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

14 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda yenisi gerçekleştirilecek İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri’nde, Baldeyrou sanatseverlerle buluşurken, şef kürsüsünde Hollandalı Josef Suilen olacak. Programda; “Romantik Okul”un en önemli bestecilerinden dünyaca ünlü Alman müzisyen Weber’in “İkinci Klarinet Konçertosu” seslendirilecek. Konserin ikinci yarısında ise Almanya’daki romantik hareketin öncülerinden biri olan Alman besteci Schumann’ın ince işçiliği ve titizliğiyle en rafine hâline getirdiği “Dördüncü Senfonisi” dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Fatih Erkoç'un konseri İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak Fatih Erkoç’un, 6 Ocak Perşembe akşamı caz orkestrasıyla verdiği konser, 13 Ocak Perşembe 20.30’da İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.

Bad Bunny konserinden sonra 2 bini aşkın Covid-19 vakası Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin konserleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 2 binden fazla kişinin Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi.