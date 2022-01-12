Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İş Sanat’ın 28 Ocak gecesi Maximum Uniq Hall’da gerçekleştireceği konserde, Lahza ve Türk pop müziğinin sevilen ismi Doğulu, pop ve cazı harmanlayan bir performans sergileyecekler. Melodik yapının ağır bastığı, caz ve elektronik ile harmanlanan ve doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Erdoğan ve İkiz kendi parçalarının yanı sıra Kenan Doğulu’nun unutulmaz şarkılarını da sanatçı ile birlikte yeniden yorumlayacaklar. Konserin biletleri, İş Kuleleri Salonu, Maximum Uniq Hall ana gişeleri ve bütün Biletix satış noktalarından temin edilebilecek.

Tanınmış klarnet sanatçısı Baldeyrou İstanbul’a geliyor Dünyaca meşhur klarnet sanatçısı Nicolas Baldeyrou, 14 Ocak'ta İstanbul’da konser verecek.