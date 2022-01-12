Türkiye Gazetesi

Umman Qumayrak Vadisi’ndeki Ayn Bani Sa’dah çevresinde süren kazı çalışmaları Aralık ayında tamamlandı. Varşova Üniversitesi ve Umman’ın Miras ve Turiz Bakanlığı tarafından yürütülen kazı çalışmalarında bir odanın içinde gömülü bulunan oyun tahtası bulundu. Bronz Çağı’ndan kalan 4 bin yıllık masa oyunu her bir merkezi bir girintiye sahip en az on üç işaretli kareden oluşuyor.

EN YAKIN MODERN KARŞILIĞI TAVLA

Arkeolog Piotr Bieliński, “Bu tür eserler nadirdir, ancak benzerleri Hindistan'dan Mezopotamya ve Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bölgelerde bulundu” dedi. Ayrıca, araştırmacılar, oyunun kuralları tam olarak bilinmese de, günümüzde British Museum'da sergilenen "Kraliyet Ur" oyununa benzerlik gösterdiğini ve en yakın modern karşılığının tavla olduğunu söyledii. Araştırmacılar, Tunç Çağı oyununa ilişkin yaptıkları açıklamada, “İki oyuncu, tavlada olduğu gibi muhtemelen taşlarını rakibinden önce tahtanın etrafında dizmek için zar atıyorlardı” dedi.

Kedinin tavla merakı Artvin’de yaşayan Neşe ve Beki Güven çiftinin 2 yıl önce yavruyken sokaktan sahiplendikleri ve ‘Lila’ ismini koydukları kedilerinin tavlaya oynarmışçasına yaptığı hareketler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sahibinin karşısına geçen kedi usta bir tavlacı gibi kapı alıp, zar atıyor.