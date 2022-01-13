Türkiye Gazetesi

Sıfır artıkta ciddi olan İstanbul Havalimanı, bu konuda belgesini alan ilk havalimanı... İstanbul Havalimanı’nda sıfır atığa dikkat çekmek için bir de sergi açıldı. Sanatçı Deniz Sağdıç, sadece havalimanındaki çöplerden topladığı karton, plastik, kablo, kot vb. ürünleri 20 adet sanat eserine dönüştürdü.

YOLCULARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

İnsan portrelerinin yansıtıldığı eserler ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Alanı’nda ‘Sıfır Noktası’ sergisi açıldı. Eserler, başta turistlerin olmak üzere birçok yolcu tarafından çok beğenildi. Sağdıç “Bütün eserler, her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluşuyor. Burada gördüğünüz her bir nesne aslında bizim bütünlüğümüzle ilgili bir hikâye...” dedi.

Öte yandan, sergi, üç ay boyunca İstanbul Havalimanı’nda kalacak.

Ressam Fevzi Karakoç'un atları sergide: At murattır At resimleriyle tanınan ressam Fevzi Karakoç “At, benim için hep ulaşılamayan bir ideal oldu. Şimdi o idealin dışa vurumunu yapıyorum” diyor.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.