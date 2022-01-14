Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İBB Şehir Tiyatroları, "Öldün, Duydun mu?" adlı oyunu seyirci ile buluşturdu. Eser, önceki akşam Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk defa sahnelendi. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun, ayakta alkışlandı. Eser, intihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor. Müziğini Emrah Can Yaylı’nın, koreografisini Senem Oluz’un, sahne-kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Murat Selçuk’un, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler’in yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, yarın ve 19-22 Ocak tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesinde tekrar sahnelenecek.

Şehir Tiyatrolarından ocakta 2 yeni oyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni senenin ilk ayında 28 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Necip Fazıl'ın tiyatro şaheseri film olacak Türk tiyatrosunun trajedi şaheseri olarak kabul edilen Necip Fazıl’ın “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, milletlerarası bir projeyle, İngilizce olarak filme dönüştürülecek. Eserin yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, insanlara varlık sebeplerini hatırlatmak istediklerini söylüyor.