Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Berlinale’in açılışı ise Fransız yönetmen Francois Ozon’un “Peter von Kant” filmiyle Berlinale Palast’ta olacak. Başrollerinde Denis Menochet, Isabelle Adjanı ve Hanna Schygulla’nın yer aldığı eser, aynı zamanda “Altın Ayı” mükâfatı için yarışacak. Festivalde “Altın Ayı” ve “Gümüş Ayı” mükâfatlarının verileceği ödül gecesi ise 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Öte yandan geçen sene yarısı dijital ortamda yapılan festivalin, bu sene fiziki şartlarda yapılacağı duyuruldu. Ancak özel şartlarda altında yapılacak festivalin faaliyetlerine iki doz aşısını yaptıranlar veya iyileşenler, günlük korona testi ibraz ederek katılabilecek. Törenlerde kırmızı halı seremonisi yapılacak ama sınırlı sayıda davetli katılabilecek.

Malatya Film Festivali'nde yerellik vurgusu: Kamera Anadolu’ya çevrilsin! Onuncu defa kapılarını açan Malatya Film Festivali, sinemada Anadolu’ya odaklanan eserleri bir araya getirdi.

Uluslararası Distopya Film Festivali başlıyor Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali, bugün kapılarını açıyor.