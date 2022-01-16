Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılacak Osmanlı padişahlarına ait portrelerin arkasından 100 yıllık bir gizem çıktı. İngiliz basınındaki detaylara göre tablolar, yaklaşık 100 yıldan bu yana İskoçya'daki bir malikânenin çatı katında bulunuyordu. Evin, Jedburgh Kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan Lothian Markizi'ne ait olduğu bildirildi.

NESİLLERDİR AYNI AİLEDE

Sotheby's müzayede evi, tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğunu duyurdu. Evin nesillerdir aynı aileye ait olduğu kaydedildi. Bulunan 6 tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor. Sotheby's İskoçya Müdürü David Macdonald, portrelerin "Müthiş bir keşif" olduğunu söyledi. Müzayede evi, koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.

POTRELER AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKARILDI

Sotheby's geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıla ait portreleri açık artırmaya çıkaracaklarını açıklamıştı. 20 Ocak'ta satışa sunulacak portrelerin, Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanılarak yapıldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan küstah paylaşım: Tarihte bugün; 1878'de Rus askerleri Sofya'yı Osmanlı zulmünden kurtardı Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından “Tarihte bugün” başlığıyla yaptığı küstah paylaşımda "1878'de bugün, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rus askerleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı Osmanlı zulmünden kurtardı" denildi.