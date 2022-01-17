Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Önceki gece vefat eden yazar Hekimoğlu İsmail, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde konuşan şair Nurullah Genç “Hekimoğlu İsmail, hem düşünürdü hem de yapardı. Manevi değerlerimiz için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı” dedi.

Sinemaya da adapte edilen “Minyeli Abdullah” eseriyle geniş kitlelerce tanınan Hekimoğlu İsmail; “Maznun”, “Sibel” ve “Bir Deliyle Evlendim” gibi romanlarının yanında biyografi, fikir, şiir türlerinde kitaplar kaleme aldı. Hekimoğlu İsmail, en son “Müslüman Darbeci Olmaz” adlı eserinde 15 Temmuz’u anlatmıştı.

Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti Hekimoğlu İsmail adıyla tanınan ünlü yazar Ömer Okçu, vefat etti.