Türkiye Gazetesi

Academica Press tarafından yayımlanan kitap, küresel sisteme dair önemli tespitler içeriyor. Fahrettin Altun'un kitabında, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı günümüzde, Türkiye'nin tezleri ile istikrar sağlayıcı ve düzen kurucu rolü anlatılıyor. İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin birçok küresel ve bölgesel krize karşı çok iyi bir sınav verdiğini, dünya genelindeki eşitsizliklere karşı da her zaman adaleti savunduğunu ifade ediyor. Fahrettin Altun, "Türkiye, son 20 yılda gösterdiği performansla küresel istikrar ve daha adil bir dünya için önemli bir örnek ve büyük bir umut teşkil ediyor" dedi.

İletişim Başkanı Altun’dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı 1 Ocak 2022 tarihinde gösterime girecek olan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Altun paylaşımına 'İyi ki Varsın Eren' notunu düştü.

Fahrettin Altun: Üretilen 100 haberden 50'si yalan Fahrettin Altun, Türkiye’nin dünya genelinde yalan haberlere en fazla maruz kalan ülke olduğunu belirterek “Yalan haberin yayılma hızı, hakikatin yayılması hızından 6 kat fazla” diye konuştu.