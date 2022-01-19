MURAT ÖZTEKİN
Sanatçı Beyaz, Zoran Zivkovic’in “Başka Zaman Kütüphaneleri” adlı eserinden etkilenerek meydana getirdiği eserlerinde, asetattan yaptığı kitapların içlerini boş bırakıyor; içlerini düşlerle doldurmayı izleyicilere bırakıyor. Çağdaş malzemelerle farklı hikâyeler oluşturan, sanatseverlerin hayal gücünü zorlayan Beyaz, geçmişin kütüphanelerini güncel sanal kütüphanelerle, geçmiş ideaları güncel idealarla örtüştürüyor. ‘Sanal Kütüphane’ 3 Şubat’a kadar Galeri Diani’de görülebiliyor.
Kablodan tablo çıktı: İstanbul Havalimanı'nda sıfır atık sergisi
İstanbul Havalimanı'ndaki plastik kutu, poşet gibi atıklar sanata dönüştü. Kablolardan yapılan portre görenleri hayran bıraktı.
Ressam Fevzi Karakoç'un atları sergide: At murattır At resimleriyle tanınan ressam Fevzi Karakoç “At, benim için hep ulaşılamayan bir ideal oldu. Şimdi o idealin dışa vurumunu yapıyorum” diyor.