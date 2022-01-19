Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Dramatik Yazarlık”, “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” başlıklı üç ayrı kısımdan oluşan eğitim programına 18-30 yaş arasında gelecek vadeden 26 öğrenci kabul edildi. Yedi ay boyunca devam edecek program sonunda genç kabiliyetler kültür sanat sektörüne kazandırılacak ve tecrübeli isimler genç yeteneklerle bir araya getirilerek yeni nesil bir sektörel ağ oluşturulacak.

Şehir Tiyatrolarından ocakta 2 yeni oyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni senenin ilk ayında 28 oyunla seyirci karşısına çıkacak.