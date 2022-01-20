Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, rekor fiyata satıldı. 1 milyon 346 bin sterline alıcı bulan tablo, müzayedede en yüksek fiyata satılan eser oldu.

REKOR FİYAT

İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait yağlı boya tabloları İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Müzayede evinin "Kraliyet ve Soylular" koleksiyonunda yer alan, 50 bin sterlin ila 70 bin sterlin arasında paha biçilen 6 tablo, yapılan açık attırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.



MÜZAYEDEDE EN YÜKSEK FİYATA SATILAN ESER OLDU

Tuval üzerine yağlı boya ile yapılan 6 portreden oluşan ve 17’inci yüzyıldan kalma olan tablolar, müzayede evindeki açık arttırmada en yüksek fiyata satılan eser oldu. Müzayede evinin esere ilişkin verdiği bilgilere göre, portrelerin, 16. yüzyılda İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio tarafından, hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetler suretinden oluşan "Giovio" serisindeki çalışmalara dayandığı belirtiliyor.

Çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarının tabloları ardındaki asırlık gizem Osmanlı padişahlarına ait olan portrelerinin 100 yıldır İskoçya’daki bir malikanenin çatı katında olduğu ortaya çıktı.

İskoçya'da 5 Osmanlı padişahının portresi bulundu: Rekor fiyatla satılacak İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, bir çatı katında bulunan ve aralarında; 1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de olduğu padişah portrelerini açık artırmaya çıkardı.