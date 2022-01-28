Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

O müzeler arasında 2019'da Eskişehir'de açılan "Odunpazarı Modern Müze" (OMM) de 21. sırada yer aldı. Osmanlı mimarisinden aldığı ilhamla övülen OMM, “Geleneksel ahşap Osmanlı evlerinden ilham alan müze, birbirine kenetlenmiş kutu yapılarıyla zarif bir kütük kulübesine benziyor” ifadesiyle tanıtıldı. “Bir müzeyi muhteşem yapan nedir?” sorusuyla yola çıkan ARTnews’in listesine Fransa’dan Centre Pompidou ve Louvre, İspanya’dan Guggenheim Bilbao, İtalya’dan MAXXI gibi dünyanın önde gelen müzeleri girdi. OMM binası, dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’in (KKAA) imzasını taşıyor. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından binlerce ziyaretçi ağırlayan, eğitim programları ile farklı yaştan kişileri müze ile buluşturan OMM’yi açılışından bu yana (Ocak 2022 itibarıyla) 250 bini aşkın sanatsever ziyaret etti. OMM’de geçtiğimiz ay ziyarete açılan ve 31 sanatçıyı bir araya getiren karma sergi “Maziye Bakma Mevzu Derin”, ise 31 Mayıs tarihine kadar görülebiliyor.