Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Konserde, Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetiminde CRR Korosu, Turgay Erdener’in “Uğur Mumcu Kantatı” ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Requiem” adlı eserlerini icra etti.

Konser öncesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Karakelle ve CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan, CRR’nin yeni sezon planlamasına dair basın toplantısı düzenledi. Figen Karakelle, CRR’nin yeni döneminin kendileri için heyecan verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Türk müzisyenlerinin buradaki temsil oranının artmasına, konserlerin içeriklerinin hem gündemi hem de müzik dünyasının konjonktürünü takip eden konserler olmasına çok önem veriyoruz. Murat Cem Orhan ise CRR’nin kendi sanatçısını doğuran ve besleyen bir çatı olduğunu ifade etti.