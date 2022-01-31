Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu çerçevede Osmanlı ve erken cumhuriyet devrine ilişkin pek çok sosyo-ekonomik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Zafer Toprak’ın “Abdülaziz Dönemi ve Osmanlının Batı’ya Açılımı” konulu konferansı 1 Şubat Salı günü saat 16.00’da online olarak düzenlenecek. Konferansta, Abdülmecid Efendi, onun Doğu’yu ve Batı’yı kendi içinde har-manlamış, din ve geleneğine bağlı olmakla beraber Batı’ya da açık bir Osmanlı münevveri olmasında etkili olmuş babası Sultan Abdülaziz ele alınacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek konferansa katılım için SSM’in web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.