Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Emrah Gökçe’nin hazırladığı “40 Soruda Klasik Türk Edebiyatı”, nice edipler barındıran bu edebiyat geleneğinin her yaş ve seviyedeki okur tarafından hakkıyla tanınıp anlaşılması, temel vasıfları ve kavramları hakkında fikir sahibi olunabilmesi amacını taşıyor. Ketebe Yayınları tarafından neşredilen eserde, akademisyenlere sorulan 40 soru aracılığıyla, divan edebiyatının kapsamı ve kaynakları, temel mefhumları, dönemleri, dili, konuları ve dil ve kültürlerle alakası, yönetim çevreleriyle ve sosyal hayatla ilişkisi ortaya konuyor.