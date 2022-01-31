Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Atilla Dorsay, Varlık Yayınları etiketiyle neşredilen eserinde, 1988’den bugünlere uzanan çeşitli mecralara kaleme aldığı yazılarını gün yüzüne çıkarıyor. Yazar, politik tarafı ağır basan kitapta sinemadaki ırkçılığı da gözler önüne seriyor. Beyazperdenin ilk yıllarında siyahilerin sadece hizmetçi karakterinde canlandırılması, siyahilere filmlerde yer verilmeyip beyaz isimlerin yüzünü boyayarak rol alması ve 1930’larda ortaya çıkan sesli sinemanın siyah ırkı sinemaya dâhil etmesi kitapta geçen Hollywood’a dair enteresan bilgilerden... Yazar, kitabında maziden bugüne siyahi starları da inceleyerek özgürlük naraları atan sinemanın “cemaziyel-evvelini” hatırlatıyor.

YAKIN TARİHTE GEZİNTİ

Kitabın ağırlık merkezi ise Dorsay’ın toleranslı politik görüşlerine ayrılıyor. Bu makalelerde yazarın bazen “Refah Partililer insan değil mi?” diyerek ötekileştirmelere karşı çıktığı, bazen de döneminin İçişleri Bakanı Meral Akşener’e sarf ettiği sözler üzerinden tepki gösterdiği görülüyor. Ama bütün bunlara rağmen kaleme aldığı yazılarda kendine has bir milliyetçilik anlayışına sahip olduğu görülen Dorsay, Osmanlıya ait Ecyad Kalesi’nin Suudlar tarafından yıkılmasını “Şu Arap milletine kızıyorum…” diye aktarıyor. Kitap belki politik olarak katılmayacağınız birçok fikri ihtiva ediyor ama Dorsay’ın sizi yakın tarihte çıkardığı gezinti enteresan. Bu gezinti yazarın da çok değiştiğini gözler önüne seriyor.