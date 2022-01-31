Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Artemis Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Hakikatler Kulübü, bir kadının ve etrafındakilerin mücadelesine okuyucuyu ortak ediyor. Eser, dünyanın en zor hastalıklarından kanserle savaşan eşini destekleyip çocuğuna umut olmaya ve bu arada para kazanmaya çalışan bir annenin yolculuğu ile gelişiyor. Kitaptaki “seyahat”, kadının evini temizlemeye gelen, başka bir kadının da dünyasını yıkıp baştan inşa edişiyle farklı bir noktaya evriliyor. Alganer’in “Hakikatler Kulübü”, “bazen üzücü bazen umutlu, gerçekçi bir hayat dersi” mahiyeti taşıyor. Eserde “Hayatta herkesin yaşayışı, verdiği sınav, aldığı not da birbirinden farklıdır. Yine de ortak kaderler, ortak mücadeleler insana yalnız olmadığını hissettirip güç verir” mottosu öne çıkıyor.