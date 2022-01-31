Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Birleşmiş Milletler (BM) 2022’yi “Uluslararası Cam Yılı” olarak ilan etti. Camın çevre ve sürdürülebilirlikle birlikte sanat içinde önemi de kuvvetlendi… Türkiye’de geleneksel olarak devam eden cam sanatı son yıllarda çağdaş sanatlarla daha çok bütünleşmeye başladı. Çevreye zarar vermeden dönüştürülen cam, sürdürülebilir olmasıyla, sanata da yeni “ışıltılar” katacak gibi görünüyor. Artık birçok sanatçı camla çalışıyor veya eserlerinde cam kullanıyor.

Türkiye’nin önde gelen cam sanatçıları da, bu özel yıla has eserlerini bir sergide buluşturacak... İstanbul’da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde yarın kapılarını açacak olan “Sanatsal Cam” adlı sergi, sıra dışı üretim yöntemleri ile tabiatın renk yelpazesini gösterme özelliğine sahip bu malzemeyle çalışan 40 cam sanatçısının ışıl ışıl eserlerini sanatseverlere sunuyor. Açılacak sergi öncesinde bazı Türk cam sanatçılarına BM’nin kararını ve sergiyi sorduk...

Serginin koordinatörü sanatçı Meral Öztürk “Birleşmiş Milletler 2022’yi Uluslararası Cam Yılı ilan etti ve biz de Türkiye’deki cam sanatçıları olarak bir araya geldik. Cama yön veren ustalar ve genç sanatçılar bu sergide yer alıyor. Cam sanatına dikkat çekip, bilinirliğini artırma niyetindeyiz. Doğal bir malzeme oluşu ve kendine hayran bırakan yapısıyla camın coğrafyamızda köklü bir mazisi var. Ancak cam, artık sürdürülebilir projelerde daha sık yer alacak. Birçok sanatçı eserlerinde camı kullanmaya başladı. Bizim de dünya literatürüne girmiş çeşmi bülbül gibi tekniklerimiz, cam ustalarımız var” diyor.

CAM ALTIN GİBİYDİ

Serginin küratörü cam sanatçısı Ekrem Özen ise “Hem çevreciliği hem de sürdürülebilir sanat malzemesi olarak kullanılabilir olan cam hakkında BM’nin böyle bir değerlendirme yapmış olması çok güzel. Bir zamanlar cam, elde edilebilirliği çok zor olduğu için altın kadar kıymetliydi. 20. asırda her yerde olmaya başladı ama bu defa da sanatta kullanımı neredeyse unutuldu. Bugün ise sanat dünyası camı yeniden keşfediyor. Cam resim ve heykel sanatçıları tarafından da kullanılıyor. Bu sanata çok şey katacak. Duygularınızla o cama hükmedebilmek kolay değil ama ortaya çıkan eser diğer malzemelerden çok farklı renk ve ışıltıda” diyor. “Sanatsal Cam” sergisinin ortaya çıkışını anlatan Özen “Kültür ve Turizm Bakanlığının tavsiyesiyle böyle bir sergi projesi ortaya çıktı. Camda birçok teknik var. O farklı teknikleri uygulayan insanları sergide bir araya getiriyoruz. Yaptığımız sergi artistik cam işlerini buluşturuyor” ifadelerini kullanıyor.

TARİHTE İLHAM VEREN ÇOK ŞEY VAR

Sergiye geleneksel temalı eseriyle katılan cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ise “İnsanlık tarihinde önemli bir rol oynayan cam, geri dönüşümü olması sebebiyle sürdürülebilir bir sanat için de çok önemli. Birleşmiş Milletler de bunu vurgulamış oldu. Bu cam sanatçıları açısından da önemli bir fırsat olacak. Cam sanatı Osmanlı devrinde ülkemizde çok yaygındı. Şimdi geri dönüştürülebilen malzemelerin önem kazanmasıyla son on beş yirmi yıldır sanatta öne çıkıyor. Tarihten ilham alacağımız çok eser var, camın sanatsal yeri topluma iletilmeli. Ben de sergide hilye-i şerifi camın şeffaflığını ve formunu kullanarak tasvir etmeye çalıştım. Aynı zamanda da camın geleneksel yönüne modern teknoloji kullanmadan vurgu yapmaya çabaladım” diyor.