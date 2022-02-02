Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve katkılarıyla gerçekleşen çalışmalarda, önceki yıl birçok önemli arkeolojik bulgu elde edildi. Metropolis kazılarında, 2021 sonunda, MS 3. asra ait Girland motifli mermer Ostotek (küçük boyutlu lahit mezar) içine yerleştirilmiş bronz kandil bulundu. Antik şehir, 2022 yılında arkeolojik kazının yanında, koruma, düzenleme ve araştırma projeleriyle önemli sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapacak. Bölgede, çeşitli etkinliklerin ve Metropolis atölye üretimlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik deneysel çalışmaların gerçekleştirilecek. Kazıların başlangıcından itibaren elde edilen bütün bilgilerin derleneceği bir kitabın da 2022’de yayımlanması planlanıyor.

Metropolis’te mozaikli bina çıktı İzmir'de bulunan Metropolis antik şehrinde Roma Dönemi’nde inşa edilen büyük ölçekli binalarda görülen mozaiklere sahip yeni bina bulundu.

Metropolis’te üretim yapılacak İzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis antik şehrindeki hafriyat çalışmaları otuzuncu senesinde yeni gelişmelere gebe.