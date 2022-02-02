Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

10 Şubat akşamı İş Kuleleri Salonunda yapılacak konserde, hikâyeler türkülere karışacak. Konserde Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserlerini Opel’in yanı sıra, solistler Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar seslendirecek. Orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer alacak. İş Gücü Anlaşması çerçevesinde Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gidenlerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan konsere eşlik eden hatıralar Diaspora Türk tarafından derlendi. Sahnede bu anıları Yiğit Sertdemir yönetmeliğinde tiyatro oyuncusu Şerif Erol ve Gülçin Kültür aktaracak.

ABD’deki konserler Adele’in “kaprisleri” yüzünden iptal edilmiş ​İngiliz şarkıcı-söz yazarı ve müzisyen Adele’in ABD’de Las Vegas’ta vereceği bir dizi konser son anda iptal edilmiş, ünlü şarkıcı da gözyaşları içinde bir açıklama yaparak iptal sebebiyle çok üzgün olduğunu ifade etmişti.

Fatih Erkoç'un konseri İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak Fatih Erkoç’un, 6 Ocak Perşembe akşamı caz orkestrasıyla verdiği konser, 13 Ocak Perşembe 20.30’da İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.