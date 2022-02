Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapay zekâ kullanılan işler, tecrübe edilebilen animasyonlar, videolar, sesler... Dijital eserler, sanat dünyasının yükselen yıldızı. Artık tuvallerde açan çiçekler piksellerle ve yapay zekâ ile ekranlarda büyüyor.

Bir zamanlar İhsan Raif Hanım’ın “Kimseye etmem şikâyet” adlı meşhur şarkının sözlerini kaleme aldığı Nişantaşı Taş Konak’ta bulunan Kalyon Kültür ise bugünlerde tarihî mekânında oldukça teknolojik bir sergiye ev sahipliği yapıyor: “Flora”... Adından da anlaşılacağı üzere serginin odağında tabiata dair dijital sanat eserleri var.

Ceren ve Irmak Arkman’ın küratörlüğünde dijital sanat alanının öncü isimleri Anna Ridler, Clement Valla, François Quévillon, Mat Collishaw, Mustafa Hulûsi, Pascual Sisto, Quayola, Ryoichi Kurokawa ve Sabrina Ratté’nin işleri sergide sanatseverlerle buluşuyor. Biz de “Flora”yı küratör Ceren Arkman’dan dinliyoruz...

HERKES DİJİTAL SANATIN İÇİNDE

Dijital sanatın yükselişine değinen Arkman “Dijitalleşme, artık hayatın her yerinde. Dolayısıyla dijital sanata, diğer sanat dallarına göre daha yakınız; daha kolay algılayıp daha rahat içerisine girebiliyoruz. Her kesim için bu böyle. Sanata merakı olmayan insanlar bile dijital sanatla ilgilenebiliyor” diye konuşuyor. Ancak dijital sanatın nereye gittiğini kestirmenin kolay olmadığını kaydeden küratör, sözlerine şöyle devam ediyor: Bir şeyin içerisinde yaşarken nereye gideceğini anlamak zor. Yine de dijital sanatın giderek daha çok kuvvetleneceğini ve daha çok insana ulaşacağını söylemek mümkün. Şu an NFT sanat eserlerinin çok yüksek fiyatlara satılması durumu ise hep devam eder mi emin değilim. Çünkü işin içerisine yatırım yaklaşımı girdi. Dolayısıyla aşırı “atlamaların” dönemsel olduğunu düşünüyorum.

FARKLI TEKNİKLER VAR

Diğer sanat türleri gibi dijital sanatta da farklı teknikler olduğunu söyleyen Arkman “Dijital sanatı tek bir alan olarak görmemek lazım; burada da farklı teknikleri kullanan sanatçılar var. Bazıları daha içine girebileceğimiz ortamlar oluşturmakla ilgileniyor, kimileri yapay zekâ ile çalışıyor, internet üzerinden işler üreten sanatçılar da oluyor” diyor.

Sözü yeni açtıkları “Flora” sergisine getiren Ceren Arkman “Bu sergide doğa temasına odaklanmaya karar verdik çünkü dijital sanatta çok fazla öne çıkan bir konu. Aslında sanatta doğa teması her zaman önemli oldu. Ancak bazı dönemlerde sanatsal çalışmalarda daha öne çıktı. Şu an da böyle bir devir yaşıyoruz. Bunda doğa şartları konusunda daha çok farkındalık oluşmasının da etkisi var” şeklinde konuşuyor. Arkman’a sanat dünyasının “aşırı” bir şekilde iklim krizine odaklanmasının sebebini sorduğumda ise “Tabii, bu işin trend tarafı da var. Dönemin trendi neyse sanatı da etkiliyor. Çünkü sanat aslında bizden kopuk bir yerde gelişmiyor” ifadelerini kullanıyor.

Mahmut Celayir'in tabiat vurgulu eserleri Peykerun sergisinde Sanatçı Mahmut Celayir’in 1970’lerden günümüze uzanan tabiat ve toprağa odaklandığı eserleri, bir sergide buluştu...

Engin Beyaz'ın Sanal Kütüphane sergisi Galeri Diani'de Sanatçı Engin Beyaz’ın ‘Sanal Kütüphane’ adlı kişisel sergisi, bugünlerde Galeri Diani’de görülebiliyor.