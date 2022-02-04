Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yerli ve yabancı yazarların her yaş grubuna hitap eden eserleri, şehrin farklı tiyatrolarında çocuklarla buluşuyor. “Bekçi ile Postacı”, “Bir Gün Ayakkabımın Teki”, “Rüya”, “Benim Güzel Pabuçlarım” ve “Elma Kurdu Kırtık” gibi oyunlar şubat ayının ilk haftasında sahnelenecek.

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hastalanınca, evi aynı anda paylaşmaları gerekir. Lodovica Cima, Gabriele Clima’nın yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Besim Demirkıran, Cafer Alpsolay, Melisa Demirhan, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

Şehir Tiyatrolarından ocakta 2 yeni oyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni senenin ilk ayında 28 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Necip Fazıl'ın tiyatro şaheseri film olacak Türk tiyatrosunun trajedi şaheseri olarak kabul edilen Necip Fazıl’ın “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, milletlerarası bir projeyle, İngilizce olarak filme dönüştürülecek. Eserin yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, insanlara varlık sebeplerini hatırlatmak istediklerini söylüyor.