MURAT ÖZTEKİN
Sergide, Aseel Azizieh, Asiye Sarıoğlu, Ataa al Baghdadi, Ayşe Eylül Sönmez, Ayşe Güngör, Demet Atay, Deniz Karakurt Şekerci, Duha Alkateb, Ebtisam Alsaffar, Ersen Boğutekin, Güneş Goodarzi, İman Hasbani, İpek Mursaloğlu, Kader Öztürkmen, Mona Sunbol , Nada Alali, Nada Younis, Nadia Flaih, Nawal Alsadon, Özlem Metinkaya, Ruba Hamze, Rukiye Epli Dede, Samira Habeeb, Sibel Okumuş, Songül Sönmez, Ümmühan Özgür Yılmaz, Walaa Katbah ve Yalda Yaghin'in eserleri yer alacak.
Mahmut Celayir'in tabiat vurgulu eserleri Peykerun sergisinde
Sanatçı Mahmut Celayir’in 1970’lerden günümüze uzanan tabiat ve toprağa odaklandığı eserleri, bir sergide buluştu...
Engin Beyaz'ın Sanal Kütüphane sergisi Galeri Diani'de Sanatçı Engin Beyaz’ın ‘Sanal Kütüphane’ adlı kişisel sergisi, bugünlerde Galeri Diani’de görülebiliyor.