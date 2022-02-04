Türkiye Gazetesi

Samida, Yayla Trio ile birlikte 8 Şubat saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalına konuk olacak. Gürcü dilinde üç kız kardeş anlamına gelen Samida 2016 yılında kuruldu. Topluluk, Karadeniz müziğini polifonik ögelerle zenginleştirerek geleneksel halk müziğine yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Farklı coğrafyaların müziklerini özgün bir yorum ve düzenleme anlayışıyla seslendiren, çoğunluklu Karadeniz Bölgesi türküleriyle tanınan Samida ile birlikte sahne alacak Yayla Trio ise aralarında Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı'nın yer aldığı, Onur Can Çelik (kemençe, vokal) ve Erdem Akın'ın (perküsyon, vokal) müzikal birlikteliklerinden oluşuyor.

Her iki ekibin tüm üyelerinin birden fazla enstrüman çalabildiği, altı farklı solistin yer aldığı, “Sevda Yürekten Olur”, ‘Yaylalar', ‘Heydane' gibi şarkılarıyla müzikseverler tarafından büyük ilgi gören Samida ve Yayla Trio'nun konseri, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.