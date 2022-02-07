Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde kapılarını açan “Füreya Koral Sergisi”, sanatçının ilk defa görülen eserlerinin yanında, bazı nesneler de gün yüzüne çıkarıyor. Onlardan en dikkat çekeni ise marangozluğu sanat olarak icra eden Sultan II. Abdülhamid’in, Şakir Paşa’nın kızı olan Füreya Koral’ın annesi Hakkiye Hanım için yaptığı özel beşik... Sultan’ın 1893 yılında yaptığı bu ahşap eser, Füreya Koral’ın kızı Sara Koral Aykar’ın koleksiyonunda bulunuyor ve ilk defa bir sergiyle görülüyor.

13 ŞUBAT'A KADAR AÇIK

Sergide yer alan bazı eseler ise aslında cumhuriyet elitlerinden olan Füreya Koral’ın geleneksel dünyayla kurduğu enteresan bağı gözler önüne seriyor. Sanatçının hayran kalıp devamlı ziyaret ettiği Rüstem Paşa Camii’ni işlediği seramik, üzerinde Arapça “Allah” lafzı olan bir eser ve klasik sanatlardan ilham alarak hazırladığı başka çalışmalar da sergideki mühim parçalar arasında bulunuyor. Sanatçının Meclis için tasarladığı 16 sehpa da sergide yer alıyor. Yaklaşık 70 eserin görüldüğü “Füreya Koral Sergisi”, 13 Şubat’a kadar açık kalacak.

Engin Beyaz'ın Sanal Kütüphane sergisi Galeri Diani'de Sanatçı Engin Beyaz’ın ‘Sanal Kütüphane’ adlı kişisel sergisi, bugünlerde Galeri Diani’de görülebiliyor.