Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, yarın akşam, “Şairler ve Şarkılar” başlıklı konserle bazı Türk şairlerin Mesut Cemil, Osman Nihat Akın, Şekip Ayhan Özışık, Avni Anıl gibi besteciler tarafından notaya dökülen şiirleri seslendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek Hakan Talu idaresindeki konserde; aşk, hüzün, sevinç ve İstanbul temalı eserlerden oluşan repertuvar müzikseverlerle buluşacak. O eserler arasında “Enginde Yavaş Yavaş Günün Minesi Soldu”, “İstanbul’da Boğaz İçinde”, “Bir Ateşim Yanarım”, “Gri Denizin Nazlı Kızı” ve “Martılar” da yer alacak.

Ünlü şarkıcılar Metaverse’de konser verecek Metaverse çılgınlığı müzik endüstrisini de etkisi altına aldı. Müzik patronları dünyaca ünlü yıldız şarkıcılarla sanal evrende konser düzenlemeye hazırlanıyor.

ABD’deki konserler Adele’in “kaprisleri” yüzünden iptal edilmiş ​İngiliz şarkıcı-söz yazarı ve müzisyen Adele’in ABD’de Las Vegas’ta vereceği bir dizi konser son anda iptal edilmiş, ünlü şarkıcı da gözyaşları içinde bir açıklama yaparak iptal sebebiyle çok üzgün olduğunu ifade etmişti.