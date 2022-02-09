Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

9 Şubat 2012’de aramızdan ayrılan Öztuna, başta “Türkiye Tarihi” olmak üzere kaleme aldığı birçok eserle tarihi sevdirip resmî anlayıştaki yanlışları ortaya koymuştu. Türkiye’de Sultan II. Abdülhamid’i ilk defa tarafsız şekilde kaleme alan yazar, bunun karşılığında Türk Tarih Kurumundan atılmıştı… Öztuna, fikirleriyle Türkiye’deki değişimin öncüsü oldu. Ayasofya Hünkâr Mahfili’nin ibadete açılışı, Hırka-i Saadet Dairesinde tekrar Kur’ân-ı kerim okunması, “1001 Temel Eser” ve hanedanın sürgününün sona ermesi gibi işlere vesile oldu.

PANELDE KONUŞULACAK

Uzun yıllar Türkiye gazetesinin başyazarlığını yapan Yılmaz Öztuna, bugün çeşitli faaliyetlerle yâd edilecek. Yazar, bu akşam Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezinde saat 19.00’da yapılacak panelde konuşulacak. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek’in moderatörlüğünü yapacağı programın konuşmacıları ise Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, yazarımız Rahim Er ve Prof. Dr. Ali Satan olacak.

Sultan Abdülhamid’in yadigârı ‘Füreya’ sergisinde Türkiye’nin ilk profesyonel kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’ın hem ailesi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanat Koleksiyonunda yer alan eserleri bugünlerde görülebilen bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyor...