Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Halk Sahne’nin ilk oyunu olan “Ah Tuna Vah Tuna” ise Balkanlarda Osmanlıya duyulan hasreti, bir sevdalı yol hikâyesiyle tasvir edecek. Yönetmen Murat Akdağ’ın yazar Hüseyin Süleyman’ın bir hikâyesinden tiyatroya adapte ettiği oyun, sevdiğini arayan Zeynep adlı bir kadın ve Aliş adlı adam üzerinden, Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağına vurgu yapıyor.

ADALET ARAYIŞI VAR

11 Şubat akşamı Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gala yapacak oyunu anlatan yönetmen Murat Akdağ “Balkanlardaki Osmanlı hasreti, basit bir nostalji değil. Bu aslında Osmanlının adaletine de duyulan bir özlem. Çünkü Osmanlı Devleti, insanların birlikte yaşayabildiği güzel bir idari sistem geliştirdi. ‘Ah Tuna Vah Tuna’ ise bu hasretin diri tutulmasına ve birtakım çabalara dönüşmesine dair bir eser…” diye konuşuyor. Köy seyirlik tiyatro geleneğiyle çağdaş gösterim tekniklerinin birleştirilerek seyirciye sunulduğu oyunda altı oyuncu rol alıyor.

Manevi ‘güneş’ tiyatroda doğacak Büyük mutasavvıf Şemseddin Sivasi’nin hayatını ilk defa tiyatroya taşıyan yönetmen Hakan Güneri “Manevi bir aşkın peşinde koşan ve olgunlaşan bir zatın portresi bu...” diyor.

Necip Fazıl'ın tiyatro şaheseri film olacak Türk tiyatrosunun trajedi şaheseri olarak kabul edilen Necip Fazıl’ın “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, milletlerarası bir projeyle, İngilizce olarak filme dönüştürülecek. Eserin yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, insanlara varlık sebeplerini hatırlatmak istediklerini söylüyor.