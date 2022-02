Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Adaylar arasında kadın yönetmen Jane Campion’ın Netflix için çektiği aykırı western filmi “The Power of The Dog” (Köpeğin Gücü) 12 dalda aday gösterilerek öne çıktı. Eser, “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Uyarlama Senaryo” gibi dallarda namzet oldu. Onu Denis Villeneuve’ün bilim kurgu filmi “Dune: Çöl Gezegeni”, 10 dalda adaylıkla takip etti. Bu seneki Oscar’da “En İyi Film” dalında “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” ve “West Side Story” filmleri aday gösterildi. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart’ta Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosunda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak. “The Power of The Dog” ödülleri kazanırsa Chloé Zhao’nun ardından bir kadının “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerini aldığı ikinci yıl olacak.

Oscar adayımız 'Bağlılık Hasan' Türkiye'nin Oscar adayı, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Hasan' filmi oldu.