Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eserle aynı ismi taşıyan sergi, Kale Tasarım ve Sanat Merkezinde dün kapılarını açtı. Sergi, farklı duyu organlarına hitap eden tasarım ve nesneleri bir araya getiriyor. “İnsanlar burada kitabımı deneyimleyecek” diyen tasarımcı Tuna ise şöyle konuşuyor: Burayı gezen insanların geriye dönüp kendi hayatlarına bakmalarını istedim. Zira hayatımızı şimdi ve ileride nasıl yaşayacağımızı tasarlamak için geriye bakmak gerekiyor. Bunun için tat, koku ve seslerle tecrübe edilecek bir sergi hazırladım. Burası “Dokun, dinle, seyret, ye, iç, hayal kur” diyor.

Tasarımlarında geleneksel dünyadan ilham alan Tuna “Yirmi yıla yakın Kapalıçarşı ve çevresinde çalıştım. Hâlâ oradaki ustalarla iş birliği hâlindeyim. İstanbul bu bakımdan çok zengin” diyor. Sergi, 11 Mart’a kadar açık kalacak.

Sultan Abdülhamid’in yadigârı ‘Füreya’ sergisinde Türkiye’nin ilk profesyonel kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’ın hem ailesi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanat Koleksiyonunda yer alan eserleri bugünlerde görülebilen bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyor...

Sanat mahzene indi İki buçuk asırlık Nuruosmaniye Camii’nin karanlık ve rutubetli mahzeni; klasik sanatlara dair “renkli” fakat “aykırı” 16 esere ev sahipliği yapıyor.