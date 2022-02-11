Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | İSTANBUL

Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Merkezinde yapılan faaliyette; Haber Müdürü’müz Fatih Selek’in moderatörlüğünde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, Genel Yayın Yönetmeni’miz Dr. İsmail Kapan ve yazarımız Rahim Er, Yılmaz Öztuna’nın kültür ve fikir hayatındaki hizmetlerini anlattı.

HALKA ULAŞMAYI BİLDİ

Prof. Dr. Ali Satan, merhum Öztuna hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: Öztuna kütüphane kütüphane dolaşıp araştırma yaparak kendini geliştirdi. Onun eserleri Yahya Kemal’in şiirlerinin açılımıdır. Önemli bir özeliği de halka yazdıklarıyla ulaşabilmesidir. Yılmaz Öztuna, Türk tarihi üzerine yoğunlaşmış, Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar bir bütün içinde Türklerin izini sürmüştür. Eğer Türkiye değil dünya tarihini yazmış olsaydı bugün dünyanın en bilinen tarihçileri arasında yer alırdı.

SON YAZISINI HASTANEYE GİDERKEN YAZDI

Merhum Öztuna’nın “Tam bir İstanbul beyefendisi” olduğunu kaydeden Dr. İsmail Kapan ise “Farklı bir kişilikti. 82 sene yaşadı. 11 yaşında makale yazmış, yani vefat edene kadar 71 yıl aralıksız çalışmış. 1990’da Türkiye gazetesinde yazmaya başladı. Vefat ettiği son güne kadar başyazarlığını sürdürdü. 1.600 başyazı kaleme almış bizim gazetede… Son yazısını hastaneye tomografi çekmeye giderken yazdığını biliyorum; o kadar disiplinliydi. Kendisine yapılan bütün hücumlara karşı mücadelesini verdi. Tarihi topluma sevdirdi. En önemlisi, doğru bilgilerle eserlerini meydana getirdi” diye konuştu.

Rahim Er de Öztuna’nın resmî tarih tezlerinin aksine Osmanlının bilhassa da Abdülhamid Han’ın hakkının teslim edilmesinde rolününün büyük olduğuna temas etti. Er, yazarın lisan hassasiyetine de vurgu yaparak “Kitabını yayınevine gönderdiği zaman virgülüne dahi dokunulmasına izin vermezdi. Öztuna’yı Öztuna yapan Türkçeye olan hürmeti ve yazma üslubundaki okuyabilme, dinletebilmesidir” dedi. Öztuna’nın çok kıymetli eserler verdiğini hatırlatan Fatih Selek ise “Burada vefatının 10. yılında onu andık. Allah gani gani rahmet eylesin” diye konuştu. Panel, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı’nın konuşmacılara çiçek takdimiyle sona erdi.

Türkiye Gazetesi Başyazarı Yılmaz Öztuna vefatının 10. yılında anıldı Büyük tarihçi merhum başyazarımız Yılmaz Öztuna, vefatının 10. yılında Esenler'de düzenlenen bir panelle yâd edildi.