Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

MinT Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrolünde geçen yıl mart ayında vefat eden Rasim Öztekin yer alıyor. Eser, usta oyuncunun ölmeden evvel rol aldığı son film olma özelliğini taşıyor. Seyredilirken telefonların da açık tutulması istenilen “Dijital Esaret”, hikâyesiyle izleyenlere farklı tecrübeler yaşatmayı amaçlıyor. İnternetin kölesi olmuş gençlerin mahkûm edildiği cezaevinde yaşadıklarını konu alan film, suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hacker’ların, e-Alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının maceralarını anlatıyor.

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncusu Rasim Öztekin için Ses Tiyatrosunda bir tören düzenlendi. Törenin ardından Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınan Öztekin, toprağa verildi.